Болгария призывает к мораторию на атаки дронов против гражданских судов

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна совместно с Румынией вынесет на рассмотрение лидеров ЕС предложение о прекращении атак дронов на гражданские суда в Чёрном море.

Об этом он заявил в Брюсселе перед саммитом ЕС, сообщает "Европейская правда".

Эта инициатива, над которой Болгария работает совместно с Румынией и Турцией, появилась после того, как дроны атаковали два торговых судна у болгарского побережья.

"Я рассчитываю на солидарность всех наших европейских партнеров в отношении предложенного нами моратория, направленного на прекращение атак на гражданские суда", – сказал он.

В то же время Болгария считает недостаточными доказательства того, что за морскими атаками, в результате которых были потоплены несколько судов у ее черноморского побережья, стоит именно Россия.

Во вторник, 13 октября, после очередной атаки у берегов Болгарии с потопленного дронами судна спасли 5 моряков, 11 – пропали без вести.

На прошлой неделе ещё один корабль затонул после атаки дронами вблизи побережья Болгарии.