Українські інкасатори судитимуться в ЄСПЛ з Угорщиною

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі офіційно зареєстрував та розпочав розгляд шести справ за заявами українських інкасаторів проти держави Угорщини щодо незаконного затримання та катувань.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку, пише "Європейська правда".

Секретаріат ЄСПЛ надіслав підтвердження про присвоєння офіційних номерів заявам, поданим 5 липня 2026 року.

Аналогічна процедура очікується щодо сьомого заявника-інкасатора, чия справа ґрунтується на аналогічних фактах та порушеннях положень Європейської конвенції з прав людини.

"Отримання офіційних листів від секретаріату ЄСПЛ про реєстрацію заяв та надання доступу до системи електронної комунікації eComms є критично важливим процесуальним етапом. За статистикою суду, переважна більшість звернень до ЄСПЛ відсіюється ще під час первинної перевірки через недотримання формальних вимог або визнається судом неприйнятною", – повідомили у банку.

Той факт, що ЄСПЛ прийняв скаргу та відкрив провадження, свідчить про наявність обґрунтованої правової позиції, юридичну перспективу справи та намір суду розглянути її по суті, заявили в Ощадбанку.

Заяви стосуються фактів грубого порушення прав українських громадян з боку компетентних органів Угорщини, зокрема:

статті 3 Конвенції (заборона катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження);

статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність/незаконне затримання).

Нагадаємо, у червні глава угорського уряду Петер Мадяр повідомив, що в Угорщині буде проведено розслідування у зв’язку з діями окремих органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку навесні цього року.

Раніше Мадяр обурився результатами розслідування угорських ЗМІ, яке підтвердило, що Віктор Орбан особисто віддав наказ про проведення операції із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні. Це відбулось після того, як партія Віктора Орбана "Фідес" програла на виборах.