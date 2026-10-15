Украинские инкассаторы будут судиться в ЕСПЧ с Венгрией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге официально зарегистрировал и приступил к рассмотрению шести дел по заявлениям украинских инкассаторов против государства Венгрии в связи с незаконным задержанием и пытками.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка, пишет "Европейская правда".

Секретариат ЕСПЧ направил подтверждение о присвоении официальных номеров заявлениям, поданным 5 июля 2026 года.

Аналогичная процедура ожидается в отношении седьмого заявителя-инкассатора, чье дело основано на аналогичных фактах и нарушениях положений Европейской конвенции по правам человека.

"Получение официальных писем от секретариата ЕСПЧ о регистрации жалоб и предоставлении доступа к системе электронной коммуникации eComms является критически важным процессуальным этапом. По статистике суда, подавляющее большинство обращений в ЕСПЧ отсеивается еще на этапе первичной проверки из-за несоблюдения формальных требований или признается судом неприемлемым", – сообщили в банке.

Тот факт, что ЕСПЧ принял жалобу и открыл производство, свидетельствует о наличии обоснованной правовой позиции, юридической перспективе дела и намерении суда рассмотреть его по существу, заявили в Ощадбанке.

Заявления касаются фактов грубого нарушения прав украинских граждан со стороны компетентных органов Венгрии, в частности:

статьи 3 Конвенции (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения);

статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность/незаконное задержание).

Напомним, в июне глава венгерского правительства Петер Мадьяр сообщил, что в Венгрии будет проведено расследование в связи с действиями отдельных органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка весной этого года.

Ранее Мадьяр выразил возмущение результатами расследования венгерских СМИ, которое подтвердило, что Виктор Орбан лично отдал приказ о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте.

6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте. Это произошло после того, как партия Виктора Орбана "Фидес" проиграла на выборах.