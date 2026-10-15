Британія виділить 17 млн фунтів на ремонт укриття Чорнобильської АЕС

Велика Британія виділить 17 млн фунтів стерлінгів на ремонт Чорнобильської АЕС, пошкодженої внаслідок російського удару безпілотником минулого року.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, передає "Європейська правда".

Велика Британія приєднується до партнерів по G7 у рамках міжнародного пакета фінансування, який підтримає ядерну безпеку України в умовах триваючої російської агресії.

Захисний ковпак станції був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника минулого року, і допомога Великої Британії стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку у співпраці з урядом України та донорами G7.

"Ця допомога дозволить профінансувати необхідні ремонтні роботи для відновлення ізоляційних та вентиляційних функцій споруди та забезпечення її передбаченого терміну експлуатації. Без ремонту корозія може звести нанівець десятиліття міжнародних інвестицій та створити довгострокові ризики для довкілля та безпеки", – йдеться у повідомленні.

Велика Британія має багаторічний досвід підтримки ядерної безпеки в Чорнобилі. У 2020 році країна стала одним із засновників-донорів Міжнародного рахунку співпраці з питань Чорнобиля (ICCA), коли взяла на себе відповідальність за безпеку в Чорнобильській зоні відчуження.

Загальний обсяг британських внесків до ICCA становить 8 млн євро, що робить Велику Британію третім за величиною окремим донором після Норвегії та Франції.

"Новий внесок доповнить ці досягнення, водночас допомагаючи Україні подолати довготривалі наслідки варварської війни Росії", – заявили в уряді.

Федеральне міністерство довкілля Німеччини у серпні повідомило, що планує надати Україні допомогу в розмірі до 50 млн євро на ремонт захисної оболонки Чорнобильської атомної електростанції.

Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції.

Також стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.