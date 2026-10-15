Британия выделит 17 млн фунтов на ремонт укрытия Чернобыльской АЭС

Великобритания выделит 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской АЭС, поврежденной в результате российского удара беспилотником в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, передает "Европейская правда".

Великобритания присоединяется к партнерам по G7 в рамках международного пакета финансирования, который будет способствовать обеспечению ядерной безопасности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Защитное сооружение станции было повреждено в результате удара российского беспилотника в прошлом году, и помощь Великобритании станет частью международной программы, которую координирует Европейский банк реконструкции и развития в сотрудничестве с правительством Украины и донорами G7.

"Эта помощь позволит профинансировать необходимые ремонтные работы для восстановления изоляционных и вентиляционных функций сооружения и обеспечения его предусмотренного срока эксплуатации. Без ремонта коррозия может свести на нет десятилетия международных инвестиций и создать долгосрочные риски для окружающей среды и безопасности", – говорится в сообщении.

Великобритания имеет многолетний опыт поддержки ядерной безопасности в Чернобыле. В 2020 году страна стала одним из учредителей-доноров Международного счета сотрудничества по вопросам Чернобыля (ICCA), взяв на себя ответственность за безопасность в Чернобыльской зоне отчуждения.

Общий объем британских взносов в ICCA составляет 8 млн евро, что делает Великобританию третьим по величине отдельным донором после Норвегии и Франции.

"Новый взнос дополнит эти достижения, одновременно помогая Украине преодолеть долгосрочные последствия варварской войны России", – заявили в правительстве.

Федеральное министерство окружающей среды Германии в августе сообщило, что планирует оказать Украине помощь в размере до 50 млн евро на ремонт защитного сооружения Чернобыльской атомной электростанции.

Европейский Союз направит 75 млн евро грантовой помощи на восстановление нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.

Также стало известно, что Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.