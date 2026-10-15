Франція та Нідерланди розпочали переговори щодо французької "ядерної парасольки"

У середу, 14 жовтня, Нідерланди та Франція провели перше засідання двосторонньої Керівної групи з ядерних питань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють в Міністерстві оборони Нідерландів.

Нідерландська делегація складалася з посадовців Міністерства загальних справ, Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. З французького боку на зустрічі були присутні високопосадовці французького уряду.

Під час зустрічі обговорили можливості подальшого зміцнення європейського виміру ядерного та конвенційного стримування.

Це перший випадок, коли обидві країни провели переговори щодо ядерного стримування на високому рівні.

У нідерландському оборонному відомстві нагадують, що на початку березня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір розпочати стратегічний діалог із низкою європейських країн, зокрема з Нідерландами, з метою зміцнення європейського ядерного та конвенційного стримування. Нідерланди прийняли пропозицію Франції.

"Російська агресивна війна проти України кардинально погіршила ситуацію з безпекою в Європі. Це вимагає більшої відповідальності за власну європейську безпеку. Пропозиція Франції відповідає цим вимогам. Уряд наголошує, що запланована співпраця з Францією є доповненням, а не заміною колективної оборони та стримування НАТО", – зазначили в Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, у середині вересня стало відомо, що Фінляндія приєднується до висунутої Францією ініціативи щодо ядерного стримування.

Повідомлялося, що 6 жовтня Сейм Литви у першому читанні підтримав поправку до конституції, яка передбачає, що основний закон країни більше не заборонятиме розміщення ядерної зброї на литовській території. Фінальне голосування за скасування заборони очікується 12 січня.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас раніше підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території балтійської країни.

Також нагадаємо, що Велика Британія пропонує свою "ядерну парасольку" країнам-учасницям Об'єднаних експедиційних сил (JEF), відповідну угоду підпишуть у листопаді.