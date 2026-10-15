Франция и Нидерланды начали переговоры о французском "ядерном зонтике"

В среду, 14 октября, Нидерланды и Франция провели первое заседание двусторонней Руководящей группы по ядерным вопросам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают в Министерстве обороны Нидерландов.

Нидерландская делегация состояла из должностных лиц Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Министерства иностранных дел. С французской стороны на встрече присутствовали высокопоставленные чиновники французского правительства.

В ходе встречи обсудили возможности дальнейшего укрепления европейского измерения ядерного и конвенционного сдерживания.

Это первый случай, когда обе страны провели переговоры по вопросам ядерного сдерживания на высоком уровне.

В нидерландском министерстве обороны напоминают, что в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении начать стратегический диалог с рядом европейских стран, в частности с Нидерландами, с целью укрепления европейского ядерного и конвенционного сдерживания. Нидерланды приняли предложение Франции.

"Агрессивная война России против Украины кардинально ухудшила ситуацию с безопасностью в Европе. Это требует большей ответственности за собственную европейскую безопасность. Предложение Франции соответствует этим требованиям. Правительство подчеркивает, что запланированное сотрудничество с Францией является дополнением, а не заменой коллективной обороны и сдерживания НАТО", – отметили в Минобороны Нидерландов.

Напомним, в середине сентября стало известно, что Финляндия присоединяется к выдвинутой Францией инициативе по ядерному сдерживанию.

Сообщалось, что 6 октября Сейм Литвы в первом чтении поддержал поправку к конституции, которая предусматривает, что основной закон страны больше не будет запрещать размещение ядерного оружия на территории Литвы. Окончательное голосование по отмене запрета ожидается 12 января.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами о размещении ядерного оружия США на территории балтийской страны.

Также напомним, что Великобритания предлагает свой "ядерный зонтик" странам-участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF), соответствующее соглашение будет подписано в ноябре.