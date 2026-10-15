Прем’єр Британії звинуватив Росію у порушенні "енергетичного перемир’я"

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем звинуватив Росію у порушенні "енергетичного перемир’я".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у четвер, 15 жовтня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Бернем зазначив, що американський президент Дональд Трамп "закликав до енергетичного перемир’я", а український президент Володимир Зеленський заявив, що "негайно долучиться до нього".

"А Росія протягом останніх кількох днів бомбила енергетичну інфраструктуру в Україні. Тож світові вкотре стало цілком зрозуміло, хто є агресором у цьому конфлікті", – сказав прем’єр Британії.

Також він пообіцяв "налагодити зв’язки" зі США, щоб забезпечити подальшу підтримку України та "об’єднати сторони навколо" Зеленського.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я" у війні між Росією та Україною.

Наступного дня Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо закупівлі російського дизелю.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Також президент США вважає, що "енергетичне перемир’я" Україною і РФ діє, а повідомлення про його порушення потребують перевірки.