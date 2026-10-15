Премьер Британии обвинил Россию в нарушении "энергетического перемирия"

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обвинил Россию в нарушении "энергетического перемирия".

Об этом он заявил во время общения с журналистами в четверг, 15 октября, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Бернем отметил, что американский президент Дональд Трамп "призвал к энергетическому перемирию", а украинский президент Владимир Зеленский заявил, что "немедленно присоединится к нему".

"А Россия в течение последних нескольких дней бомбила энергетическую инфраструктуру в Украине. Поэтому миру в очередной раз стало совершенно ясно, кто является агрессором в этом конфликте", – сказал премьер Великобритании.

Также он пообещал "наладить связи" с США, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Украины и "объединить стороны вокруг" Зеленского.

Напомним, 11 октября президент США объявил в соцсети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

На следующий день Трамп встал на защиту своего соглашения с хозяином Кремля Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Также президент США считает, что "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ действует, а сообщения о его нарушении требуют проверки.