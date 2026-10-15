У Чехії кажуть, що питання передачі літаків L-159 Україні наразі вважається закритим

Начальник Генерального штабу армії Чехії Мирослав Главач вважає питання можливої передачі чеських літаків L-159 Україні закритим.

Про це він заявив в інтерв’ю ČTK, передає "Європейська правда".

За його словами, українська армія активно шукає нові технологічні рішення, і її потреби, можливо, змінилися з часу попередніх переговорів. Він додав, однак, що співпраця з Україною та обмін досвідом тривають.

У разі запрошення він не мав би заперечень проти візиту до України.

"Уряд ухвалив своє рішення, і для мене це питання на даний момент є закритим", – сказав Главач щодо можливості передачі літаків L-159.

Питання про передачу літаків L-159 Україні обговорювалося на початку цього року після того, як президент Петр Павел під час візиту до Києва згадав про можливість надання кількох літаків для боротьби з дронами. Однак урядова коаліція, до складу якої входять партії ANO, SPD та "Автомобілісти", відхилила цю ініціативу, аргументуючи це тим, що ці літаки потрібні чеській армії.

"Ті можливості, для яких їм кілька місяців тому були потрібні літаки L-159, вони могли б забезпечити за допомогою інших технологій", – сказав Главач. Тому, на його думку, сумнівно, чи має сенс повертатися до переговорів щодо цих літаків.

У цьому контексті Главач також згадав літаки L-39 Skyfox, щодо яких, за його словами, з’являються різні пропозиції. Однак вирішальним фактором будуть поточні потреби української сторони та те, чи потрібні їй такі літаки для розбудови протиповітряної оборони.

Главач мав відвідати Україну у вересні цього року. Однак, за повідомленнями ЗМІ на той час, його поїздку не схвалило Міністерство оборони. Це мав бути перший візит Главача до України на посаді начальника Генерального штабу. Він обійняв цю посаду 1 липня цього року.

Нагадаємо, питання передачі Україні літаків L-159 стало "заручником" гострого конфлікту між урядом, передусім коаліційною партією "Автомобілісти за себе", та президентом Петром Павелом – через небажання останнього призначати до складу уряду скандального лідера "Автомобілістів" Філіпа Турека.

Детально про це – у статті "Президент не дозволить себе шантажувати": як політична криза у Чехії вдарила по Україні, а також Битва за літаки для України: чи заблокує уряд Чехії продаж "винищувачів дронів" ЗСУ.