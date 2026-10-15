В Чехии говорят, что вопрос о передаче самолетов L-159 Украине сейчас считается закрытым

Начальник Генерального штаба армии Чехии Мирослав Главач считает вопрос о возможной передаче чешских самолетов L-159 Украине закрытым.

Об этом он заявил в интервью ČTK, передает "Европейская правда".

По его словам, украинская армия активно ищет новые технологические решения, и её потребности, возможно, изменились со времени предыдущих переговоров. Он добавил, однако, что сотрудничество с Украиной и обмен опытом продолжаются.

В случае приглашения у него не было бы возражений против визита в Украину.

"Правительство приняло свое решение, и для меня этот вопрос на данный момент закрыт", – сказал Главач о возможности передачи самолетов L-159.

Вопрос о передаче самолетов L-159 Украине обсуждался в начале этого года после того, как президент Петр Павел во время визита в Киев упомянул о возможности предоставления нескольких самолетов для борьбы с дронами. Однако правительственная коалиция, в состав которой входят партии ANO, SPD и "Автомобилисты", отклонила эту инициативу, аргументируя это тем, что эти самолеты нужны чешской армии.

"Те задачи, для которых им несколько месяцев назад были нужны самолеты L-159, они могли бы решить с помощью других технологий", – сказал Главач. Поэтому, по его мнению, сомнительно, имеет ли смысл возвращаться к переговорам об этих самолетах.

В этом контексте Главач также упомянул самолеты L-39 Skyfox, в отношении которых, по его словам, появляются различные предложения. Однако решающим фактором будут текущие потребности украинской стороны и то, нужны ли ей такие самолеты для развития противовоздушной обороны.

Главач должен был посетить Украину в сентябре этого года. Однако, по сообщениям СМИ на тот момент, его поездку не одобрило Министерство обороны. Это должен был быть первый визит Главача в Украину в должности начальника Генерального штаба. Он занял эту должность 1 июля этого года.

Напомним, вопрос о передаче Украине самолетов L-159 стал "заложником" острого конфликта между правительством, прежде всего коалиционной партией "Автомобилисты за себя", и президентом Петром Павелом – из-за нежелания последнего назначать в состав правительства скандального лидера "Автомобилистов" Филипа Турека.

Подробнее об этом – в статье "Президент не позволит себя шантажировать": как политический кризис в Чехии ударил по Украине, а также Битва за самолеты для Украины: заблокирует ли правительство Чехии продажу "истребителей дронов" ВСУ.