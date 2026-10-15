Генсек НАТО рассказал о встрече с Зеленским в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

В четверг, 15 октября, Рютте и Зеленский встретились в Брюсселе. В ходе встречи они, в частности, обсудили "энергетическое перемирие".

Кроме того, как отметил генсек НАТО, они обсудили поддержку Украины со стороны членов Альянса в частности через механизм PURL.

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В этот день Зеленский прибыл с командой в Брюссель для участия в заседании Европейского совета и переговоров с партнерами. Ожидается, что 16 октября он также встретится с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Ранее в Киеве заявляли, что для полноценной встречи Зеленского с Мадьяром необходимо согласовать время и место.

Сам Мадьяр заявил, что на встрече с президентом Украины будет говорить об "историческом успехе" в изменении отношений между странами, но встреча не будет длительной.