У Франції до масових протестів долучаться фермери на тракторах

У Франції "Конфедерація селян" закликає фермерів вийти на вулиці, щоб висловити свій гнів через високу вартість життя, зокрема й у сільській місцевості.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Фермери на тракторах візьмуть участь у ходах загальнонаціональної мобілізації в суботу, 17 жовтня.

Зазначається, що протестанти будуть одягнені у жовті та чорні кольори "Конфедерація селян", третьої за величиною профспілкової організації Франції, яка на політичному спектрі позиціюється як ліва.

На відміну від інших сільськогосподарських профспілкових об’єднань, зокрема "Конфедерація селян" закликає своїх членів вийти на вулиці "щоб висловити вимоги щодо гідного заробітку для працівників та якісних харчових продуктів для всіх".

Нагадаємо, у Франції уже понад місяць тривають протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання. Наймасовішими є протести старшокласників: відомо майже 7 тисяч затриманих із середини вересня.

Також працівники французької енергетичної компанії TotalEnergies у четвер розпочали страйк, заблокувавши відвантаження палива на нафтопереробних заводах у кількох департаментах Франції.