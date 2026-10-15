Во Франции к массовым протестам присоединятся фермеры на тракторах

Во Франции "Конфедерация крестьян" призывает фермеров выйти на улицы, чтобы выразить свой гнев в связи с высокой стоимостью жизни, в том числе и в сельской местности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Фермеры на тракторах примут участие в шествиях общенациональной мобилизации в субботу, 17 октября.

Отмечается, что протестующие будут одеты в желтую и черную одежду "Конфедерации крестьян" – третьей по величине профсоюзной организации Франции, которая на политическом спектре позиционируется как левая.

В отличие от других сельскохозяйственных профсоюзных объединений, в частности "Конфедерация крестьян" призывает своих членов выйти на улицы, "чтобы высказать требования о достойном заработке для работников и качественных продуктах питания для всех".

Напомним, во Франции уже более месяца продолжаются протесты госслужащих, профсоюзных активистов и учащихся. Работники выходят на митинги с требованием повышения зарплат, а учащиеся – за улучшение условий обучения. Наиболее массовыми являются протесты старшеклассников: с середины сентября известно о почти 7 тысячах задержанных.

Также работники французской энергетической компании TotalEnergies в четверг начали забастовку, заблокировав отгрузку топлива на нефтеперерабатывающих заводах в нескольких департаментах Франции.