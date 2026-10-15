Польша подняла военную авиацию в связи с угрозой ударов РФ по западу Украины

В связи с ударами Российской Федерации по целям в западной части Украины Польша задействовала военную авиацию в своем воздушном пространстве.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х, передает "Европейская правда".

Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение и охрану польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, где существует угроза.

"В соответствии с действующими процедурами Командования операций ВС Польши через Центр воздушных операций задействованы необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности", – сообщили в Оперативном командовании.

Ранее вечером 15 октября в одном из польских воеводств объявили предупреждение об опасности из-за российской атаки на украинские регионы.

Напомним, в ночь на четверг, 15 октября, во время российского обстрела Украины беспилотник вновь нарушил воздушное пространство Молдовы.