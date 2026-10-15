Зеленский: В этом месяце ожидаем пополнения украинской авиации за счет Франции

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос о поддержке в связи с российской агрессией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальный Telegram-канал президента и аккаунт Эммануэля Макрона в Х.

В частности, уже в октябре Украина ожидает новые пакеты поддержки для укрепления авиации.

"Обсудили с Эмманюэлем различные пути противодействия. В частности, уже в этом месяце появятся новые пакеты мер по укреплению нашей авиации. Также ускоряем работу над европейской антибаллистической системой: нужно, чтобы FREYJA заработала до конца года. Благодарен Эмманюэлю: все лицензии на производство вооружения, которые Франция пообещала Украине, уже получены", – написал Зеленский.

В свою очередь Эмманюэль Макрон напомнил о важности поддержки Украины, чтобы она могла защитить гражданское население от российских ударов.

Ранее сообщалось, что подготовка украинских пилотов к полетам на французских истребителях Rafale начнется в ноябре.

Напомним, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Нью-Йорке обсудили безопасность Украины и зимний пакет поддержки. Как тогда заявил Зеленский, Украина готова обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС.