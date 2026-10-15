В США расследуют рассылку писем с подозрительными веществами в Конгресс и избирательные комиссии

Федеральные власти США расследуют случаи отправки писем с "подозрительными веществами", которые были отправлены по почте в офисы членов Конгресса и избирательных комиссий по всей стране, и призывают получателей относиться к этим отправлениям как к потенциально опасным.

Об этом сообщает агентство Associated Press, как передает "Европейская правда".

О расследовании, которое проводят ФБР, Служба почтовой инспекции США и полиция Капитолия США, впервые стало известно из сообщения начальника службы охраны Сената, которое в четверг получило агентство. В сообщении, направленном в офисы Сената, говорилось о том, что правоохранительные органы работают над перехватом любых дополнительных писем, но "существует вероятность, что некоторые письма могут дойти до адресатов".

В Конгрессе угроза, судя по всему, ограничивалась Сенатом, хотя Палата представителей также следила за ситуацией, по словам лица, осведомленного об этом вопросе, которое не имело полномочий публично обсуждать ход расследования.

В заявлении ФБР говорится, что бюро и Служба почтовой инспекции расследуют серию подозрительных почтовых отправлений, отправленных по разным адресам по всей стране, в частности в офисы государственных секретарей и связанные с ними избирательные штабы.

Почтовые посылки с порошкообразным веществом привели на этой неделе к эвакуации избирательных бюро по крайней мере в двух штатах – Луизиане и Оклахоме. Государственный секретарь штата Огайо сообщил, что Почтовая служба перехватила посылку с белым порошком, предназначенную для его офиса, и отметил, что подобные почтовые отправления направлялись избирательным чиновникам во многих штатах. В четверг чиновники штатов Мэриленд, Миссисипи и Южная Дакота заявили, что их избирательные бюро также стали объектом отдельных почтовых отправлений, но письма были перехвачены почтовой службой.

Напомним, 15 октября полиция Варшавы провела операцию после сообщения о потенциально опасном веществе перед зданием Сейма Польши.

А ранее трое человек пострадали после вскрытия посылки в военной полиции Польши.