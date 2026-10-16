СМИ: лидеры ЕС возмущены Коштой из-за "хаоса" на саммите в четверг

На саммите лидеров стран-членов ЕС в четверг глава Евросовета Антониу Кошта подвергся самой резкой критике со времени своего назначения на эту должность почти два года назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico.

Лидеры были недовольны тем, как Кошта вел переговоры по сдерживанию цен на энергоносители и следующему семилетнему бюджету ЕС. Правительства надеялись на прогресс по обоим направлениям, но вместо этого столкнулись с тупиком и углублением разногласий. Первый день переговоров длился 14 часов и почти не принес результатов.

На саммите в четверг доминировали дискуссии о втором этапе системы ценообразования на выбросы углерода, известной как ETS2. Споры о действующей и будущей системе торговли квотами на выбросы настолько обострились, что Кошта отменил итоговую пресс-конференцию и отложил переговоры до окончания ужина. По словам трёх дипломатов ЕС, дискуссии превратились в "хаос".

Лидеры были разгневаны на Кошту за то, что он допустил срыв переговоров, заявили двое дипломатов ЕС из разных стран-членов. Хотя в выводах, принятых перед саммитом, не шла речь о пересмотре ETS2, страны пытались разобраться с законодательством прямо в зале саммита, что сбило главу Евросовета с толку, отметил один из собеседников издания.

"Кошта хочет, чтобы выводы были готовы ещё до (саммита. – Ред.), а не обсуждались во время заседания Евросовета. Он не является сторонником разработки текстов на месте", – сказал дипломат.

Другой дипломат отметил, что царило "огромное разочарование", назвав спор по поводу формулировок энергетической политики "безумным хаосом".

"Они просто продолжали работать с итальянскими проектами и игнорировали тексты, которые ранее представили другие, видимо, не понимая политических нюансов всей дискуссии по ETS", – добавили собеседники.

Еще один дипломат обвинил Кошту в том, что тот "потерял контроль над ситуацией в зале", поскольку ему не удалось отследить предложенные поправки и вовремя представить их лидерам ЕС для обсуждения.

Дипломат и чиновник ЕС сравнили Кошту с его предшественниками: Шарлем Мишелем, которого критиковали за неумение договариваться, и Дональдом Туском, который пользовался широкой поддержкой. "В четверг Кошта выступил хуже, чем Мишель", – отметил дипломат, добавив, что лидеры разочарованы отсутствием результатов, которых ожидали от переговоров в стиле Туска.

Четверо дипломатов ЕС заявили, что северные страны опасаются предвзятости Кошты в пользу южных. Один из них обвинил его в необъективности во время бюджетных переговоров, а представитель страны, выступающей за сокращение бюджета, отметил, что президент Евросовета "лично и политически принадлежит к другому лагерю".

Напомним, ирландское председательство предложило сократить 2-триллионный семилетний бюджет на 159 млрд евро в текущих ценах. При этом возглавляемая Германией группа стран, выступающих за сокращение бюджета ЕС, считает ирландские предложения недостаточными.