Нидерланды недовольны количеством стран, которые "кладут кошелек на стол" для Украины

В Нидерландах считают, что количество стран, оказывающих ощутимую финансовую помощь Украине, недостаточно.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен перед началом второго дня заседания Европейского совета 16 октября.

Нидерландский премьер сказал, что до сих пор недостаточное количество государств оказывает финансовую поддержку Украине.

"Я пока не удовлетворен количеством стран, которые действительно готовы выложить деньги на стол, чтобы увеличить финансовую поддержку Украины", – заявил Йеттен.

Однако он сообщил, что "в ближайшее время ряд стран предоставят больше военной помощи", в частности, для защиты украинского воздушного пространства.

"Нидерланды являются одним из крупнейших (финансовых) доноров Украины. Но мы также являемся страной, которая очень активно работает на международном уровне над созданием систем вооружения, чтобы Украина могла лучше защищаться от российских атак", – подчеркнул политик.

"Мы действительно входим в пятерку ведущих стран, когда речь идет о поддержке Украины любыми способами. И мы делаем это в тех сферах, в которых мы, Нидерланды, являемся лучшими", – добавил он.

Роб Йеттен рассказал, что также в пятницу лидеры ЕС "должны обсудить с украинским президентом, как действовать в очень сложной дипломатической ситуации, которая сейчас сложилась (имея в виду мирные переговоры и позицию США. – "ЕП")", и что можно сделать, чтобы Украина смогла благополучно пережить зиму.

"Нидерланды также играют в этом важную роль, потому что, например, старое оборудование из Нидерландов используется для восстановления украинской энергетической системы", – сообщил премьер-министр Нидерландов.

Как сообщала "Европейская правда", 16 октября в Брюсселе, во второй день саммита лидеров ЕС, будет обсуждаться вопрос поддержки Украины при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Руководители Евросоюза уже публично заверили президента Украины в том, что санкции против РФ ни в коем случае не будут ослаблены.

Как сообщалось, США хотят ослабить санкции против "теневого флота". Действия президента Дональда Трампа, в частности "дизельное соглашение" с РФ, подвергаются критике и в США. В частности, 12 сенаторов написали Трампу письмо о том, что его соглашение с Путиным – это "предательство народа Украины".

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