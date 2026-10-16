В Польше вновь подняли авиацию и разослали предупреждения жителям в связи с нападением РФ на Украину

Днём 16 октября в одном из польских воеводств объявили предупреждение об опасности в связи с российской атакой на украинские регионы.

Об этом сообщает Правительственный центр безопасности Польши в социальной сети X, передаёт "Европейская правда".

В воздух подняли польскую военную авиацию. Уведомление от центра безопасности разослали жителям Люблинского воеводства.

"Российское воздушное нападение на территории Украины. Ситуация находится под мониторингом. В воздушном пространстве Польши действуют польские военно-воздушные силы. Ожидайте дальнейших сообщений", – написали в Правительственном центре безопасности.

Напомним, вечером 15 октября в одном из польских воеводств объявили предупреждение об опасности в связи с российской атакой на западные области Украины.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о расширении подразделений польской армии на территории Люблинского воеводства на востоке страны.