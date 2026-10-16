Лукашенко заявил, что не Трампу решать, кто будет президентом Украины

Решать, кто должен быть президентом Украины, должен не Дональд Трамп, а украинский народ, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом пишет Зеркало, сообщает "Европейская правда".

Лукашенко заявил это в ответ на вопросы журналистов на фоне новых заявлений Трампа о том, что Украине нужно сменить президента.

"Хотите от меня как от политика получить ответ или по существу? Если по существу – это не вопрос Трампа. Кто будет в Украине президентом, решит украинский народ", – заявил Лукашенко.

Впрочем, самопровозглашённый президент Беларуси заметил, что Владимир Зеленский в своё время обещал пробыть на посту главы государства один срок.

"Надо выполнять обещания. На выборы надо идти. В этом Трамп прав: обещал – надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как действовать Украине", – добавил Лукашенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

После недавних комментариев Трампа Зеленский заявил о готовности организовать президентские выборы в Украине, если кремлевский правитель Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.