Торговый дефицит ЕС вырос на 236% за год

Торговый баланс Европейского Союза в августе 2026 года показал дефицит в размере 25,2 млрд евро в торговле товарами с остальным миром по сравнению с 7,5 млрд евро в том же месяце 2025 года, что составляет рост на 236%.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на отчет статистического управления ЕС Eurostat.

Экспорт товаров ЕС в третьи страны в августе 2026 года достиг 202,9 млрд евро. Этот показатель на 9,4% превышает показатель за тот же месяц 2025 года (185,4 млрд евро).

Между тем импорт из остального мира составил 228 млрд евро, что на 18,2% больше, чем в августе 2025 года (192,9 млрд евро).

"Ухудшение показателей в годовом исчислении было обусловлено главным образом сектором машиностроения и транспортных средств, баланс которого изменился с профицита в 7,3 млрд евро на дефицит в 2,5 млрд евро. Дефицит в энергетике также увеличился с 24,3 млрд евро до 31,4 млрд евро", – говорится в отчете.

С другой стороны, объем торговли между странами-членами ЕС достиг 2,9067 триллиона евро за первые восемь месяцев 2026 года. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

С учетом сезонных колебаний экспорт еврозоны в августе снизился на 1,2% по сравнению с июлем. Импорт, напротив, вырос на 2,0%.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС должен завершить формирование единого рынка Союза в 2028 году.

Ранее сообщалось, что предприятия Европейского Союза всё чаще рассматривают геополитические потрясения как структурную особенность мировой торговли и соответственно пересматривают свои цепочки поставок.