Франция и Германия заключили соглашение об экологичном производстве автомобилей

Франция и Германия достигли соглашения о трансформации автомобильной промышленности в соответствии с климатическими целями Евросоюза.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление правительств Франции и Германии.

Франция и Германия предлагают комплексный пакет мер, который, в частности, предусматривает конкретные стимулы для инвестиций, исследований и разработок, производства в Европе и устойчивых цепочек поставок.

"Цель изменений – существенно сократить выбросы CO₂, одновременно укрепляя способность Европы разрабатывать и производить электромобили следующего поколения. Именно в этом заключается "европейское преимущество" на практике: обеспечить, чтобы переход к экологически чистой мобильности сопровождался инвестициями, инновациями и производством во Франции, Германии и всей Европе", – говорится в заявлении.

Такой сбалансированный подход позволит Европейскому Союзу продолжать реализацию своих климатических целей, одновременно укрепляя технологический суверенитет, промышленную базу и международную конкурентоспособность своей автомобильной промышленности, заявляют в правительствах этих стран.

Напомним, торговый баланс Европейского Союза в августе 2026 года зафиксировал дефицит в размере 25,2 млрд евро, что на 236% больше, чем раньше.

Также в Европарламенте считают, что ЕС должен адаптировать бюджет к климатическим вызовам.