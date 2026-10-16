На 17 октября во Франции запланировано около 500 акций протеста

В субботу, 17 октября, по всей Франции запланировано около 500 акций протеста и более 90 демонстраций.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что 17 октября масштабные протесты охватят французскую столицу.

"Ожидаются беспорядки, особенно на маршах в Париже и других крупных городах, которые ультралевые движения, действуя как единый блок, вероятно, попытаются спровоцировать с помощью своей обычной тактики противостояния правоохранительным органам и попыток совершения актов насилия вдоль маршрутов", – сообщили изданию в правительстве.

Продолжение протестов 17 октября активисты анонсировали как "возобновление движения желтых жилетов". Ожидается, что в эту субботу в Париже на демонстрацию выйдут от 20 000 до 40 000 человек.

Среди прочего, в субботу "Конфедерация крестьян" призывает фермеров выйти на улицы, чтобы выразить свой гнев из-за высокой стоимости жизни, в том числе и в сельской местности.

Напомним, во Франции уже близко месяца продолжаются протесты госслужащих, профсоюзных активистов и учащихся. Работники выходят на митинги с требованием повышения зарплат, а учащиеся – за улучшение условий обучения. Наиболее массовыми являются протесты старшеклассников: с середины сентября известно о почти 7 тысячах задержанных.