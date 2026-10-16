На українсько-польському кордоні збільшилися черги через повітряні тривоги

Атаки Росії на Україну сповільнюють рух на польсько-українських прикордонних переходах у Люблінському воєводстві.

Про це інформує Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Через загрозу заїзд тимчасово призупинений, тому утворюються великі черги.

"У Дорогуську на митне оформлення треба чекати 40 годин, у Гребенному – понад 24 години, а в Зосині – вісім годин. Протягом кількох годин уночі ми мали дев’ять сигналів тривоги про бомбові атаки. Зранку було ще кілька. Це спричиняє тимчасове припинення оформлення вантажних перевезень, але також і руху приватного транспорту й автобусів, – сказав Міхал Дерусь з податкової адміністрації в Любліні.

За даними митної та податкової служб, у Гребенному на оформлення очікують 880 вантажівок, у Зосині – 250.

Минулої доби співробітники митної та податкової служби на прикордонних переходах у Люблінському воєводстві оформили та пропустили понад 3000 вантажівок і понад 3700 легкових автомобілів.

Раніше вдень 16 жовтня в одному з польських воєводств оголосили попередження про небезпеку через російську атаку на українські регіони.

Нагадаємо, польський прем’єр Дональд Туск розповів, що під час однієї з російських атак на об’єкти поблизу українсько-польського кордону довелось проводити евакуацію двох пунктів пропуску.