На украинско-польской границе выстроились длинные очереди из-за воздушных тревог

Атаки России на Украину замедляют движение на польско-украинских пограничных переходах в Люблинском воеводстве.

Об этом сообщает Polskie Radio, передает "Европейская правда".

Из-за угрозы въезд временно приостановлен, поэтому образуются большие очереди.

"В Дорогуске на таможенное оформление приходится ждать 40 часов, в Гребенном – более 24 часов, а в Зосине – восемь часов. В течение нескольких часов ночью у нас было девять сигналов тревоги о бомбовых атаках. Утром было ещё несколько. Это приводит к временной приостановке оформления грузовых перевозок, а также движения частного транспорта и автобусов, – сказал Михал Дерусь из налоговой администрации в Люблине.

По данным таможенной и налоговой служб, в Гребенном на оформление ожидают 880 грузовиков, в Зосине – 250.

За прошедшие сутки сотрудники таможенной и налоговой служб на пограничных переходах в Люблинском воеводстве оформили и пропустили более 3000 грузовиков и более 3700 легковых автомобилей.

Ранее днем 16 октября в одном из польских воеводств объявили предупреждение об опасности из-за российской атаки на украинские регионы.

Напомним, польский премьер Дональд Туск сообщил, что во время одной из российских атак на объекты вблизи украинско-польской границы пришлось проводить эвакуацию двух пунктов пропуска.