Італію охопили студентські мітинги, протестанти кидають петарди і сльозогінний газ

В Італії 16 жовтня протести студентів та школярів охопили багато міст країни, акцію назвали No Meloni Day "День без Мелоні".

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на La Reppublica.

У Турині в поліцію 16 жовтня кидали каміння та палиці, у Римі – димові шашки та перевернуті сміттєві баки. У Болоньї сталися сутички біля вокзалу.

"Це не є демократичним вираженням незгоди, ані захистом школи, а агресія проти інституцій та політичне хуліганство", – прокоментував міністр освіти Джузеппе Вальдітара.

Марші пройшли на хвилі подій у Франції та Іспанії. Протестанти висловлюють протест проти високої вартості життя, обмеження кількості іноземних студентів та занепаду інфраструктури.

Студенти, які брали участь у марші в Римі, дійшли до Міністерства освіти на проспекті Трастевере – який охороняли поліцейські та карабінери в бронежилетах – кидаючи петарди та сльозогінний газ у будівлю й вигукуючи: "Ми звідси не підемо" та "Вальдітара, вийди з будівлі".

У Турині сутички розпочалися вже 15 жовтня: група з 40 молодих людей у масках та балаклавах вдерлася до трьох шкіл.

Нагадаємо, у Франції уже понад місяць тривають протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання. Наймасовішими є протести старшокласників: відомо майже 7 тисяч затриманих із середини вересня.

На 17 жовтня у Франції запланували близько 500 акцій протесту. Найбільше – у Парижі.