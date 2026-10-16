Италию охватили студенческие митинги, протестующие бросают петарды и применяют слезоточивый газ

В Италии 16 октября протесты студентов и школьников охватили многие города страны, акцию назвали No Meloni Day – "День без Мелони".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

В Турине 16 октября в полицию бросали камни и палки, в Риме – дымовые шашки и опрокинутые мусорные баки. В Болонье произошли столкновения возле вокзала.

"Это не является демократическим выражением несогласия и не защитой школы, а агрессией против институтов и политическим хулиганством", – прокомментировал министр образования Джузеппе Вальдитара.

Марши прошли на волне событий во Франции и Испании. Протестующие выражают недовольство высокой стоимостью жизни, ограничением количества иностранных студентов и ухудшением состояния инфраструктуры.

Студенты, участвовавшие в марше в Риме, дошли до Министерства образования на проспекте Трастевере – который охраняли полицейские и карабинеры в бронежилетах – бросая петарды и слезоточивый газ в здание и выкрикивая: "Мы отсюда не уйдем" и "Вальдитара, выйди из здания".

В Турине столкновения начались уже 15 октября: группа из 40 молодых людей в масках и балаклавах ворвалась в три школы.

Напомним, во Франции уже более месяца продолжаются протесты госслужащих, профсоюзных активистов и учащихся. Работники выходят на митинги с требованием повышения зарплат, а учащиеся – за улучшение условий обучения. Наиболее массовыми являются протесты старшеклассников: с середины сентября известно почти 7 тысяч задержанных.

На 17 октября во Франции запланировано около 500 акций протеста. Больше всего – в Париже.