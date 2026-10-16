Туреччина просить ЄС включити її в економічний план Made in Europe

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат попередив, що прагнення Європейського Союзу надавати перевагу власним галузям, зокрема автовиробникам, може зашкодити інтересам Європи та Анкари, якщо Туреччину не включать до плану Made in Europe.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

У березні ЄС оприлюднив плани змусити компанії у стратегічних секторах, таких як автомобілебудування та чиста енергетика, купувати європейську продукцію, якщо вони хочуть отримати державне фінансування.

"Туреччину потрібно з самого початку прийняти як рівноправного партнера в рамках концепції Made in Europe. Не слід завдавати шкоди інтересам Європи щодо виробництва, інвестицій, зайнятості та експорту. Не слід завдавати шкоди й інтересам Туреччини", – заявив Болат у Брюсселі під час саміту ЄС.

Наразі в ЄС триває дискусія щодо того, чи слід включати до програми товари, вироблені деякими партнерами, зокрема країнами, пов’язаними з блоком угодами про вільну торгівлю, митними союзами або угодами про державні закупівлі.

Франція прагне, щоб державні кошти спрямовувалися на власні галузі ЄС, такі як "зелені" технології, що суперечить позиції Німеччини та багатьох інших країн-членів.

З 1995 року ЄС має митний союз із Туреччиною, яка також є кандидатом на вступ до блоку. Щорічний товарообіг між Туреччиною та ЄС становить 205 млрд євро, з яких на торгівлю автомобілями припадає 55 млрд євро, зазначив Болат.

Міністр зазначив, що майже 75% виробництва автомобілів у Туреччині належить європейським компаніям, а європейські автовиробники випускають автомобілі в цій країні з 1971 року.

Болат попередив, що план Made in Europe загрожує порушити 30-річний митний союз між ЄС і Туреччиною.

Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак у 2016 процес зупинився. Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

Недавно Туреччина та ЄС розпочали технічні переговори про оновлення Митного союзу.

Більше про концепцію Made in Europe читайте у статті: "Форт Європа" зачиняє двері: які виклики для України несе нова політика ЄС з торгівлі.