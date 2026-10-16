Турция просит ЕС включить её в экономический план Made in Europe

Министр торговли Турции Омер Болат предупредил, что стремление Европейского Союза отдавать предпочтение собственным отраслям, в частности автопроизводителям, может нанести ущерб интересам Европы и Анкары, если Турцию не включат в план "Made in Europe".

Об этом сообщает AFP, передает "Европейская правда".

В марте ЕС обнародовал планы заставить компании в стратегических секторах, таких как автомобилестроение и чистая энергетика, закупать европейскую продукцию, если они хотят получить государственное финансирование.

"Турцию нужно с самого начала принять в качестве равноправного партнера в рамках концепции Made in Europe. Не следует наносить ущерб интересам Европы в сфере производства, инвестиций, занятости и экспорта. Не следует наносить ущерб и интересам Турции", – заявил Болат в Брюсселе во время саммита ЕС.

В настоящее время в ЕС продолжается дискуссия о том, следует ли включать в программу товары, произведенные некоторыми партнерами, в частности странами, связанными с блоком соглашениями о свободной торговле, таможенными союзами или соглашениями о государственных закупках.

Франция стремится, чтобы государственные средства направлялись на собственные отрасли ЕС, такие как "зеленые" технологии, что противоречит позиции Германии и многих других стран-членов.

С 1995 года ЕС имеет таможенный союз с Турцией, которая также является кандидатом на вступление в блок. Ежегодный товарооборот между Турцией и ЕС составляет 205 млрд евро, из которых на торговлю автомобилями приходится 55 млрд евро, отметил Болат.

Министр отметил, что почти 75% производства автомобилей в Турции принадлежит европейским компаниям, а европейские автопроизводители выпускают автомобили в этой стране с 1971 года.

Болат предупредил, что план "Made in Europe" грозит нарушить 30-летний таможенный союз между ЕС и Турцией.

Напомним, что Турция начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, однако в 2016 году процесс приостановился. Прогресс Турции в области евроинтеграции затормозился из-за ряда факторов, в частности из-за опасений по поводу прав человека, демократического управления и нерешенного спора по Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

Недавно Турция и ЕС начали технические переговоры об обновлении Таможенного союза.

Подробнее о концепции "Made in Europe" читайте в статье: "Форт Европа" закрывает двери: какие вызовы для Украины несет новая торговая политика ЕС.