Макрон: Партнери України розглянуть прохання Зеленського про 70 млрд євро додаткової підтримки

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ЄС "не покине Україну та український народ" і що прохання Києва про додаткове фінансування буде розглянуте.

Про це він повідомив журналістам під час саміту в Брюсселі 16 жовтня, інформує France24, пише "Європейська правда".

"Ми, дійсно, розглянемо питання фінансування. Фінансування, яке буде надано країнами G7, нашими партнерами та, звичайно ж, Європейським Союзом", – сказав Макрон.

Також Емманюель Макрон заявив, що Європа докладає зусиль, аби допомогти Україні з супутниковими системами та системами раннього попередження, оскільки напруженість у відносинах із Вашингтоном підкреслила залежність Києва від американських технологій на полі бою.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність до самооборони за допомогою супутникових знімків та систем раннього попередження, які є вкрай необхідними", – додав Макрон.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС із проханням надати Києву додаткові 70 млрд євро наступного року для підтримки боротьби країни проти Росії.

Також компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.