Макрон: Партнёры Украины рассмотрят просьбу Зеленского о 70 млрд евро дополнительной поддержки

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС "не оставит Украину и украинский народ" и что просьба Киева о дополнительном финансировании будет рассмотрена.

Об этом он сообщил журналистам во время саммита в Брюсселе 16 октября, сообщает France24, пишет "Европейская правда".

"Мы, действительно, рассмотрим вопрос финансирования. Финансирование, которое будет предоставлено странами G7, нашими партнерами и, конечно же, Европейским Союзом", – сказал Макрон.

Также Эмманюэль Макрон заявил, что Европа прилагает усилия, чтобы помочь Украине со спутниковыми системами и системами раннего предупреждения, поскольку напряженность в отношениях с Вашингтоном подчеркнула зависимость Киева от американских технологий на поле боя.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь Украине укрепить её способность к самообороне с помощью спутниковых снимков и систем раннего предупреждения, которые крайне необходимы", – добавил Макрон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с просьбой предоставить Киеву дополнительные 70 млрд евро в следующем году для поддержки борьбы страны против России.

Также компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX ввела для украинских военных ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.