Україна та низка держав Заходу влаштували демарш міністру РФ на зборах МВФ

Голова Національного банку України Андрій Пишний разом із керівниками низки західних делегацій влаштував демарш під час виступу міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Бангкоку.

Про це Пишний розповів у коментарі "Європейській правді".

Демарш відбувся під час пленарної сесії Міжнародного валютного і фінансового комітету (IMFC), на якій були присутні міністри і голови центральних банків країн-членів МВФ і Світового банку. IMFC – ключовий дорадчий орган МВФ.

"Під час виступу міністра фінансів РФ Сілуанова я встав і вийшов з зали. Зі мною вийшла величезна кількість голів делегацій: усі скандинавські країни, ЄС, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччини", – розповів Пишний.

Члени делегацій, які разом з керівником НБУ покинули залу під час виступу російського міністра фото, надане "ЄП"

Він підкреслив, що такий колективний демарш відбувся вперше, та описав це як "досить емоційний і сильний момент". "Для голів центробанків, які є дуже обережними, зазвичай це прояв чіткої позиції підтримки і ставлення до війни", – пояснив Пишний.

Глава НБУ розповів, що у минулі роки російська делегація брала участь у аналогічних заходах на тому чи іншому рівні, однак такого колективного демаршу не відбувалося, хоча сам Пишний завжди виходив із зали. "Цього року ситуація кардинально відмінна від того, що було раніше", – зазначив Пишний, пояснивши це напруженими подіями останнього тижня.

Він також розповів, що у понеділок під час урочистого прийому, який давав прем'єр-міністр Таїланду, представники європейських делегацій, побачивши розсадку, вимагали змінити її, щоб не опинитися за столом з росіянами.

"У результаті Оверчук, який є віцепрем'єр-міністром Російської Федерації і знаходиться під санкціями Європейського Союзу, Канади, Швейцарії, інших країн, просто відмовився іти на цей прийом, тому що, судячи з усього, йому шукали інше місце, і, як виявилося, це було не дуже просто", – зазначив глава НБУ.

Нагадаємо, віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у Банкоку розкритикував зусилля Вашингтона, спрямовані на відновлення позицій Росії на світовій арені.

Його коментарі пролунали після того, як минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив про угоду з Путіним щодо виведення російських запасів дизельного палива на світові ринки.