Украина и ряд стран Запада устроили демарш министру РФ на собрании МВФ

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный вместе с руководителями ряда западных делегаций устроил демарш во время выступления министра финансов России Антона Силуанова на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке.

Об этом Пышный рассказал в комментарии "Европейской правде".

Демарш состоялся во время пленарной сессии Международного валютно-финансового комитета (IMFC), на которой присутствовали министры и главы центральных банков стран-членов МВФ и Всемирного банка. IMFC – ключевой консультативный орган МВФ.

"Во время выступления министра финансов РФ Силуанова я встал и вышел из зала. Вместе со мной вышло огромное количество глав делегаций: все скандинавские страны, ЕС, Канада, Великобритания, Франция, Германия", – рассказал Пышный.

Члены делегаций, которые вместе с руководителем НБУ покинули зал во время выступления российского министра фото, предоставленное "ЕП"

Он подчеркнул, что такой коллективный демарш произошел впервые, и охарактеризовал это как "достаточно эмоциональный и сильный момент". "Для глав центральных банков, которые отличаются большой осторожностью, обычно это проявление четкой позиции поддержки и отношения к войне", – пояснил Пишный.

Глава НБУ рассказал, что в прошлые годы российская делегация принимала участие в аналогичных мероприятиях на том или ином уровне, однако такого коллективного демарша не происходило, хотя сам Пышный всегда покидал зал. "В этом году ситуация кардинально отличается от того, что было раньше", – рассказал Пышный, объяснив это напряжёнными событиями прошедшей недели.

Он также рассказал, что в понедельник во время торжественного приема, который устраивал премьер-министр Таиланда, представители европейских делегаций, увидев рассадку, потребовали изменить её, чтобы не оказаться за одним столом с россиянами.

"В результате Оверчук, который является вице-премьер-министром Российской Федерации и находится под санкциями Европейского Союза, Канады, Швейцарии и других стран, просто отказался идти на этот прием, потому что, судя по всему, ему искали другое место, и, как оказалось, это было не очень просто", – отметил глава НБУ.

Напомним, вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль в Бангкоке раскритиковал усилия Вашингтона, направленные на восстановление позиций России на мировой арене.

Его комментарии прозвучали после того, как на прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил о соглашении с Путиным о выводе российских запасов дизельного топлива на мировые рынки.