Times: у Польщі 1500 військових з Європи відпрацюють розгортання сил в Україні
У листопаді 1500 європейських військових відпрацюють у Польщі процедуру розгортання військ в Україні на випадок укладення перемир’я з Росією.
Про це повідомляє The Times, пише "Європейська правда".
Ці навчання стануть першими у своєму роді. Вони будуть спрямовані на підготовку до післявоєнної ситуації, коли присутність європейських військ на території України слугуватиме фактором стримування.
Військовослужбовці з кількох країн, зокрема з Франції та Німеччини, відпрацьовуватимуть переміщення військ та логістичне забезпечення у рамках багатонаціональної миротворчої операції.
Як стало відомо виданню, у навчаннях візьмуть участь щонайменше 1 500 британських, французьких та німецьких військовослужбовців, а також польські збройні сили.
Джерело в Міністерстві оборони Британії повідомило, що військовослужбовці відпрацюють сценарій, за яким "багатонаціональні війська перебувають разом у певному районі", хоча відмовилося надавати додаткові подробиці.
Польський посадовець, який обіймає високу посаду, зазначив, що навчання підкреслять єдність головних європейських військових держав проти загрози з боку Росії та необхідність подальшої підтримки України.
Міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив у Вашингтоні, що наступного місяця "тисячі військовослужбовців візьмуть участь у масштабних навчаннях у Польщі, щоб переконатися, що ми готові підтримати військову підготовку та післявоєнну відбудову, яких потребуватиме Україна".
Він висловив ці зауваження після своєї першої особистої зустрічі з Пітом Гегсетом, своїм американським колегою, у Пентагоні.
Про проведення цих навчань було домовлено ще на липневому саміті в Парижі, їх анонсував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього припинення вогню.