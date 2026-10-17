Times: в Польше 1500 военных из Европы отработают развертывание сил в Украине

В ноябре 1500 европейских военнослужащих отработают в Польше процедуру развертывания войск в Украине на случай заключения перемирия с Россией.

Об этом сообщает The Times, пишет "Европейская правда".

Эти учения станут первыми в своем роде. Они будут направлены на подготовку к послевоенной ситуации, когда присутствие европейских войск на территории Украины будет служить фактором сдерживания.

Военнослужащие из нескольких стран, в частности из Франции и Германии, будут отрабатывать перемещение войск и логистическое обеспечение в рамках многонациональной миротворческой операции.

Как стало известно изданию, в учениях примут участие не менее 1 500 британских, французских и немецких военнослужащих, а также польские вооруженные силы.

Источник в Министерстве обороны Великобритании сообщил, что военнослужащие отработают сценарий, согласно которому "многонациональные войска находятся вместе в определенном районе", хотя отказался предоставить дополнительные подробности.

Польский высокопоставленный чиновник отметил, что учения подчеркнут единство ведущих европейских военных держав против угрозы со стороны России и необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил в Вашингтоне, что в следующем месяце "тысячи военнослужащих примут участие в масштабных учениях в Польше, чтобы убедиться, что мы готовы поддержать военную подготовку и послевоенное восстановление, в которых будет нуждаться Украина".

Он высказал эти замечания после своей первой личной встречи с Питом Хэгсетом, своим американским коллегой, в Пентагоне.

О проведении этих учений было договорено ещё на июльском саммите в Париже, их анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего прекращения огня.