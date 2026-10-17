Зеленський прокоментував ризики розмороження російських активів у Європі

Президент Володимир Зеленський бачить ризики у можливих спробах Росії забрати собі частину російських заморожених активів у Європі, проте наразі, за його словами, європейці повністю контролюють ситуацію і активи у безпеці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів у суботу.

Зеленський коментував повідомлення в ЗМІ, що США нібито запропонували європейським країнам розморозити частину російських активів, щоб спробувати відновити мирні переговори.

За його словами, у Європі всі розуміють ризик того, що Росія зробить все, аби "через тих чи інших партнерів" спробувати частково забрати собі заморожені активи.

"Так, це правда. Ми маємо таку інформацію. Але, знов-таки, ми проговорили деталі з європейцями. Це сьогодні повністю під контролем Європи, а значить, на сьогодні це в безпеці", – сказав Зеленський, подякувавши партнерам.

Видання FT повідомило цього тижня, що США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів з метою відновлення мирних переговорів.

Між тим, очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступає проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що на саміті ЄС не буде рішень про фінансування України та росактиви через відсутність згоди з цього приводу.