Зеленский прокомментировал риски размораживания российских активов в Европе

Президент Владимир Зеленский видит риски в возможных попытках России забрать себе часть замороженных российских активов в Европе, однако на данный момент, по его словам, европейцы полностью контролируют ситуацию, и активы находятся в безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства заявил, отвечая в режиме онлайн на вопросы журналистов в субботу.

Зеленский прокомментировал сообщения в СМИ о том, что США якобы предложили европейским странам разморозить часть российских активов, чтобы попытаться возобновить мирные переговоры.

По его словам, в Европе все понимают риск того, что Россия сделает всё, чтобы "через тех или иных партнёров" попытаться частично вернуть себе замороженные активы.

"Да, это правда. У нас есть такая информация. Но, опять же, мы обсудили детали с европейцами. Сегодня это полностью находится под контролем Европы, а значит, на данный момент это в безопасности", – сказал Зеленский, поблагодарив партнеров.

Издание FT сообщило на этой неделе, что США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов с целью возобновления мирных переговоров.

Между тем, глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступает против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центробанка РФ.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что на саммите ЕС не будет решений о финансировании Украины и росактивах из-за отсутствия согласия по этому поводу.