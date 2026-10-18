Рубио об отказе от санкций против РФ: нам нужно 60 дней, чтобы их обдумать

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп подписал указ об отказе от применения санкций против России в соответствии с "законом Грэма", чтобы в течение 60 дней проанализировать их возможное влияние на американскую и мировую экономику.

Об этом он сказал в беседе с журналистами, пишет "Европейская правда".

Рубио отметил, что закон о санкциях против России и Ирана, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, содержал санкционные ограничения не только против РФ, и поэтому администрации требуется больше времени, чтобы принять решение о его применении.

"Ну, есть и другие страны – проблема в том, что эти санкции касались не только России. Они предусматривают пошлины в отношении ряда стран – например, Индии и других. Поэтому я считаю, что президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, что будет означать введение как санкций, так и пошлин для мировой экономики и даже для экономики США", – сказал госсекретарь США.

"Думаю, когда законопроект принимали, одной из причин включения в него исключений было понимание того, что понадобится определенное время для изучения этого вопроса, учитывая все те события, которые сейчас происходят в мире, в частности давление на мировые энергоресурсы, которое возникает не только из-за Ирана, не только из-за Ормузского пролива, но все чаще из-за атак хуситов на Саудовскую Аравию и из-за войны между Украиной и Россией, где подвергается ударам энергетическая инфраструктура. И это также влияет на мировые цены", – добавил он.

Рубио заявил, что администрации потребуется 60 дней, чтобы "учесть всё это и взвесить все "за" и "против".

В качестве примера он привёл Индию, которая добровольно диверсифицировала свои поставки, но по-прежнему получает значительную часть энергоносителей из России.

На вопрос журналиста о том, не является ли это решение "подарком" лидеру РФ Владимиру Путину, госсекретарь заявил, что российское дизельное топливо "так или иначе было бы продано".

"То есть дизельное топливо, которое Путин собирается продать, так или иначе попало бы на мировой рынок. Единственное различие заключается в том, сколько его получили бы Соединенные Штаты. Поэтому это не беспрецедентный случай. Если вы вспомните, несколько месяцев назад мы также предоставили 60-дневное исключение в отношении российской нефти, когда в Ормузском проливе возникали напряженные ситуации", – ответил дипломат.

Он отметил, что в настоящее время конфликты в мире взаимосвязаны и поэтому могут порождать неопределенность на мировом рынке энергоносителей.

"Поэтому все эти вопросы нужно решать деликатно и тщательно, поскольку они все – они все сейчас переплетаются. Речь уже идет не только об Ормузском проливе. Речь идет о том, что происходит с Саудовской Аравией, и о неопределенности, которую это порождает. Речь также идет о том, что происходит между Россией и Украиной, и об ограничениях, которые это накладывает на мировые поставки энергоносителей", – добавил Рубио.

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения санкций против России в соответствии с "законом Грэма". Глава Белого дома пояснил, что это соответствует национальным интересам США. 18 октября истекал срок, в течение которого Трамп должен был ввести новые санкции против РФ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что так называемый "закон Грэма" все еще может оказывать давление на Россию, несмотря на решение Дональда Трампа пока не вводить по нему новых ограничений.

Сенатор Ричард Блюменталь, разрабатывавший "закон Грэма", резко раскритиковал Трампа за его отказ вводить новые меры давления на Россию в соответствии с этим законом.