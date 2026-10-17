Сенатор Блюменталь: Трамп вкотре підтвердив, що стоїть на боці кровожерливого головоріза

Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, який розробляв "закон Грема", різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його відмову запроваджувати нові кроки для тиску на Росію за цим законом.

Про це Блюменталь написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Демократ пояснив, що рішення глави Білого дому суперечить волі більшості американців та їхніх представників у Конгресі США.

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників", – написав Блюменталь.

Він додав, що рішення Трампа не має жодного стосунку до національної безпеки США, а пов’язані виключно з його підлещуванням до Владіміра Путіна.

"Сподіваюся, що мої колеги-республіканці приєднаються до мене у засудженні цього підлого та боягузливого вчинку", – написав сенатор.

16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема". Глава Білого дому пояснив, що це відповідає національним інтересам США.

Варто зазначити, 15 жовтня двопартійна група законодавців Конгресу США написала лист до Трампа закликом виконати санкційні повноваження, включені до "закону Грема".

8 жовтня сенатори від Демократичної та Республіканської партій звернулися з листом до посадовців американської адміністрації, в якому закликають використати усі інструменти, передбачені "законом Грема", для тиску на Росію.