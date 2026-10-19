У греческих островов перевернулись два судна, погибли 12 человек

Две лодки, на которых перевозились иностранцы, затонули вблизи греческих островов Лесбос и Самос; известно о 12 погибших, среди них – младенец.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на EPT.

На Самосе продолжается поисково-спасательная операция после того, как вблизи острова перевернулся скоростной катер, перевозивший иностранцев. Судно сначала обнаружил турецкий прибрежный катер в пределах турецких территориальных вод, а затем – греческая береговая охрана.

Во время маневров судно перевернулось, погибли шесть человек, а 14 были спасены. В операции принимали участие корабль военно-морского флота, спасательное судно и вертолёт военно-воздушных сил.

Ранее ещё одна катастрофа произошла у берегов Лесбоса. Скоростной катер, перевозивший мигрантов и двигавшийся без навигационных огней, столкнулся с патрульным катером во время преследования и перевернулся.

Из моря извлекли тела четырёх мужчин, одной женщины и младенца, а восьмерых человек, среди которых двое детей, удалось спасти.

В связи с этим делом задержали 37-летнего гражданина Турции, который, как считается, был контрабандистом.

Напомним, в сентябре у берегов Греции спасли более 50 мигрантов с затонувшей лодки, по меньшей мере 25 человек считаются пропавшими без вести.

Также по меньшей мере пять человек погибли в результате аварии лодки с мигрантами в Атлантическом океане; ещё более 40 человек спасли у Канарских островов.