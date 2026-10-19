У Вроцлаві через авіабомбу часів Другої світової евакуюють близько 3 тисяч людей

У вівторок у польському Вроцлаві відбудеться операція з вилучення нерозірваного боєприпасу часів Другої світової війни, у зв’язку з якою доведеться евакуювати майже 3 тисячі людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Бомбу виявили минулого тижня під час земляних робіт на будівельному майданчику комплексу готельних та офісних будівель. Це авіабомба вагою 250 кг. Із четверга територію будівництва охороняє поліція.

Сапери розпочнуть операцію з вилучення бомби у вівторок о 9:00. Для цього необхідно евакуювати людей із прилеглих будівель.

У міській адміністрації Вроцлава повідомили, що мешканці мають залишити визначену зону не пізніше 8:30. Всього йдеться про евакуацію майже 3 тисяч людей.

Можливі також перебої в русі автомобільного та залізничного транспорту. Межі зони евакуації визначили на спеціальній карті.

Нещодавно у польському Щецині проводили операцію зі знешкодження та вилучення нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни.

На початку вересня у Польщі фермер під час роботи на полі виявив понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової війни.