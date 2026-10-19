Во Вроцлаве из-за авиабомбы времен Второй мировой войны эвакуируют около 3 тысяч человек

Во вторник в польском Вроцлаве состоится операция по извлечению неразорвавшегося боеприпаса времен Второй мировой войны, в связи с чем придется эвакуировать почти 3 тысячи человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Бомбу обнаружили на прошлой неделе во время земляных работ на строительной площадке комплекса гостиничных и офисных зданий. Это авиабомба весом 250 кг. С четверга территорию строительства охраняет полиция.

Саперы начнут операцию по извлечению бомбы во вторник в 9:00. Для этого необходимо эвакуировать людей из прилегающих зданий.

В городской администрации Вроцлава сообщили, что жители должны покинуть обозначенную зону не позднее 8:30. Всего речь идет об эвакуации почти 3 тысяч человек.

Возможны также перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта. Границы зоны эвакуации обозначены на специальной карте.

Недавно в польском Щецине проводилиоперацию по обезвреживанию и извлечению неразорвавшейся авиабомбы времён Второй мировой войны.

В начале сентября в Польше фермер во время работы на поле обнаружил более 700 опасных предметов времён Второй мировой войны.