США поки збережуть тимчасовий захист для мігрантів з України та Судану

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що мігранти з України та Судану наразі можуть зберегти свій статус тимчасового захисту (TPS) в країні.

Про це американське відомство повідомило у понеділок, 19 жовтня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Речник Міністерства внутрішньої безпеки зазначив, що повідомлення щодо власників TPS з України та Судану "будуть оприлюднені у відповідний час" і що зараз їхні міграційні гарантії залишаться в силі.

Тимчасовий захисний статус дозволяє особам, які вже перебувають у США, залишатися в країні та легально працювати, якщо їхні країни походження постраждали від стихійних лих, збройних конфліктів або інших надзвичайних обставин.

Як свідчать офіційні дані, станом на березень 2025 року до цієї програми було залучено понад 100 тисяч українців та понад 1 790 громадян Судану.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Бартош Гродецький нещодавно заявив, що країна вже має досвід прийому біженців з України, але сподівається, що нової хвилі не буде.

А президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна готова прийняти новий потік біженців, якщо цієї зими Україна зіткнеться з важкою гуманітарною ситуацією.