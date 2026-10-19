США пока сохранят временную защиту для мигрантов из Украины и Судана

Министерство внутренней безопасности США заявило, что мигранты из Украины и Судана на данный момент могут сохранить свой статус временной защиты (TPS) в стране.

Об этом американское ведомство сообщило в понедельник, 19 октября, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности отметил, что сообщения относительно обладателей TPS из Украины и Судана "будут обнародованы в соответствующее время" и что сейчас их миграционные гарантии останутся в силе.

Временный защитный статус позволяет лицам, уже находящимся в США, оставаться в стране и легально работать, если их страны происхождения пострадали от стихийных бедствий, вооруженных конфликтов или других чрезвычайных обстоятельств.

Как свидетельствуют официальные данные, по состоянию на март 2025 года в эту программу были включены более 100 тысяч украинцев и более 1 790 граждан Судана.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий недавно заявил, что страна уже имеет опыт приема беженцев из Украины, но надеется, что новой волны не будет.

А президент Молдовы Майя Санду заявила, что её страна готова принять новый поток беженцев, если этой зимой Украина столкнётся с тяжёлой гуманитарной ситуацией.