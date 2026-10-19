Папа Римский обсудил с Зеленским вопрос об Олешках после беседы с Путиным

Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским через несколько дней после беседы с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает "Европейская правда".

В понедельник, 19 октября, Папа Римский пообщался с Зеленским по поводу ситуации во временно оккупированном городе Олешки, что в Херсонской области.

Отмечается, что во время разговора он упомянул о просьбе о "гуманитарном прекращении огня", с которой он обратился к главе Кремля.

"Его Святейшество выразил надежду, что сотрудничество между обеими сторонами позволит обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения. В заключение Святой Отец еще раз подтвердил приверженность Святого Престола содействию диалогу и миру", – добавили в заявлении.

ОБНОВЛЕНО В 21:33. В соцсетях Зеленский сообщил, что во время беседы подробно рассказал Папе Римскому о ситуации с эскалацией со стороны России, постоянных ударах России по украинским городам и населённым пунктам.



"Говорили и о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках. Работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решение. Его Святейшество проинформировал о контактах с российской стороной по этому поводу", – отметил украинский президент.

Также они пообщались о вызовах и угрозах в сфере безопасности, в частности о "периодическом отсутствии предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках, что произошло уже трижды за последнее время".

Ранее Андрей Сибига призвал международное сообщество и международные организации усилить давление на Россию, чтобы та прекратила осаду Олешек.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС пытается доставить гуманитарную помощь в оккупированные Олешки.