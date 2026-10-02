ЗМІ: у Польщі готують законопроєкт про підготовку держави до можливих загроз

Міністерство оборони Польщі підготувало законопроєкт про готовність країни до оборони.

Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на власні дані, передає "Європейська правда".

Зазначається, що донедавна сама назва законопроєкту містила фразу "про готовність нації до війни". Наразі він проходить внутрішнє обговорення в міністерстві.

Пресслужба Міністерства національної оборони Польщі підтвердила газеті, що робота над таким законопроєктом триває.

Зазначається, що метою є "зміцнення оборонного потенціалу Республіки Польща, покращення координації між збройними силами та органами, відповідальними за внутрішню безпеку, а також адаптація існуючих нормативних актів до сучасних загроз, зокрема гібридних, кіберзагроз та дезінформації".

"Це є частиною підготовки держави до передвоєнного періоду, про яку деякий час тому говорив прем’єр-міністр Туск", – сказав обізнаний співрозмовник.

Мета полягає в тому, щоб "впорядкувати організаційно-правові рамки та підвищити готовність органів державного управління до виконання своїх завдань в умовах постійної та повної готовності до національної оборони, зокрема шляхом уточнення завдань і повноважень цих органів".

Також очікується, що цей закон розширить коло суб’єктів, що беруть участь у системі постійної бойової готовності та в системі командування національної оборони.

Він уніфікує правила роботи цивільних службовців на командних посадах з обмеженою можливістю повернення додому й запровадить зміни щодо оперативного планування у невійськовій сфері, а також у документації, що стосується оборонного програмування.

Зазначається, що будуть внесені зміни до правил, що регулюють навчання, курси з питань оборони та проведення оборонних навчань.

За даними Міністерства оборони, "через складність законодавчого процесу наразі невідомо, коли законопроєкт буде подано до Сейму на розгляд".

Писали, що Польща з 1 жовтня змінює свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

Раніше йшлося, що від п’ятниці, 25 вересня, польський уряд почав розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.