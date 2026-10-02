СМИ: в Польше готовят законопроект о готовности государства к возможным угрозам

Министерство обороны Польши подготовило законопроект о готовности страны к обороне.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на собственные данные, передает "Европейская правда".

Отмечается, что до недавнего времени само название законопроекта содержало фразу "о готовности нации к войне". В настоящее время он проходит внутреннее обсуждение в министерстве.

Пресс-служба Министерства национальной обороны Польши подтвердила газете, что работа над таким законопроектом продолжается.

Отмечается, что целью является "укрепление оборонного потенциала Республики Польша, улучшение координации между вооружёнными силами и органами, ответственными за внутреннюю безопасность, а также адаптация существующих нормативных актов к современным угрозам, в частности гибридным, киберугрозам и дезинформации".

"Это является частью подготовки государства к предвоенному периоду, о которой некоторое время назад говорил премьер-министр Туск", – сказал осведомлённый собеседник.

Цель заключается в том, чтобы "упорядочить организационно-правовые рамки и повысить готовность органов государственного управления к выполнению своих задач в условиях постоянной и полной готовности к национальной обороне, в частности путем уточнения задач и полномочий этих органов".

Также ожидается, что этот закон расширит круг субъектов, участвующих в системе постоянной боевой готовности и в системе командования национальной обороны.

Он унифицирует правила работы гражданских служащих на командных должностях с ограниченной возможностью возвращения домой и введет изменения в оперативное планирование в невоенной сфере, а также в документацию, касающуюся оборонного планирования.

Отмечается, что будут внесены изменения в правила, регулирующие обучение, курсы по вопросам обороны и проведение оборонных учений.

По данным Министерства обороны, "из-за сложности законодательного процесса пока неизвестно, когда законопроект будет представлен в Сейм на рассмотрение".

Сообщалось, что Польша с 1 октября изменяет свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 25 сентября, польское правительство начало распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.