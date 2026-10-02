Опитування: більшість британців вважають чинну виборчу систему справедливою

Більшість жителів Великої Британії вважають чинну мажоритарну систему виборів справедливим способом визначення переможців, попри плани уряду розглянути її заміну.

Про це свідчить опитування соціологічної служби Public First, проведене на замовлення Politico, передає "Європейська правда".

За даними дослідження, 57% опитаних вважають мажоритарну систему "в основному" або "повністю" справедливою.

Такої позиції дотримується більшість виборців незалежно від їхньої партійної приналежності.

Водночас опитування показало готовність частини британців підтримати перехід до пропорційної системи, за якої кількість місць у парламенті більше відповідає частці голосів, отриманих партіями.

Загалом 41% респондентів заявили, що дещо або рішуче підтримали б пропозицію Лейбористської партії перейти до пропорційної системи. Ще 26% не підтримали б таку ініціативу, але й не виступили б проти, тоді як 22% висловилися проти.

Водночас ставлення виборців залежить від того, яка саме партія пропонує реформу.

Серед прихильників Лейбористської партії 54% підтримали пропозицію, коли її представляли як ініціативу їхньої партії. Коли ідентичну пропозицію подавали як ініціативу правопопулістської Reform UK, підтримка серед цієї групи становила 36%.

Варто зауважити, що прем’єр-міністр Енді Бернем цього тижня заявив про намір підготувати пропозиції щодо відмови від мажоритарної системи, яка використовується на загальних виборах у Великій Британії. За його словами, зміна системи має сприяти політичній стабільності та більшому врахуванню голосів виборців.

На останніх парламентських виборах у 2024 році Лейбористська партія отримала 34% голосів, але здобула близько 63% місць у Палаті громад.

Така різниця є одним із прикладів того, як мажоритарна система може створювати значну розбіжність між часткою голосів партії та її представництвом у парламенті.

Опитування Public First проводилося онлайн 13–15 вересня 2026 року серед 2028 дорослих жителів Великої Британії.

Писали, що понад половина населення Великої Британії вважає, що лейбористи на чолі Бернемом мають реальні шанси перемогти на наступних загальних виборах, коли б вони не відбулись.

Нещодавно писали, що підтримка британської правопопулістської партії Reform UK впала до найнижчого рівня з часу загальних виборів 2024 року.

Також нещодавні опитування свідчили, що частка британців, які негативно ставляться до лідера Reform UK Найджела Фараджа становить 69%, що стало найвищим показником, який зафіксований у рамках моніторингу YouGov за десятиліття його проведення.