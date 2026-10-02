Опрос: большинство британцев считают действующую избирательную систему справедливой

Большинство жителей Великобритании считают действующую мажоритарную систему выборов справедливым способом определения победителей, несмотря на планы правительства рассмотреть возможность её замены.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Public First, проведенный по заказу Politico, передает "Европейская правда".

По данным исследования, 57% опрошенных считают мажоритарную систему "в основном" или "полностью" справедливой.

Такой позиции придерживается большинство избирателей независимо от их партийной принадлежности.

В то же время опрос показал готовность части британцев поддержать переход к пропорциональной системе, при которой количество мест в парламенте в большей степени соответствует доле голосов, полученных партиями.

В целом 41% респондентов заявили, что в некоторой степени или решительно поддержали бы предложение Лейбористской партии перейти к пропорциональной системе. Еще 26% не поддержали бы такую инициативу, но и не выступили бы против, тогда как 22% высказались против.

В то же время отношение избирателей зависит от того, какая именно партия предлагает реформу.

Среди сторонников Лейбористской партии 54% поддержали предложение, когда его представляли как инициативу их партии. Когда идентичное предложение представлялось как инициатива правопопулистской партии Reform UK, поддержка среди этой группы составила 36%.

Стоит отметить, что премьер-министр Энди Бернем на этой неделе заявил о намерении подготовить предложения по отказу от мажоритарной системы, которая используется на всеобщих выборах в Великобритании. По его словам, изменение системы должно способствовать политической стабильности и более полному учету голосов избирателей.

На последних парламентских выборах в 2024 году Лейбористская партия получила 34% голосов, но заняла около 63% мест в Палате общин.

Такая разница является одним из примеров того, как мажоритарная система может создавать значительное несоответствие между долей голосов партии и ее представительством в парламенте.

Опрос Public First проводился онлайн 13–15 сентября 2026 года среди 2028 взрослых жителей Великобритании.

Сообщалось, что более половины населения Великобритании считает, что лейбористы во главе с Бернемом имеют реальные шансы на победу на следующих всеобщих выборах, когда бы они ни состоялись.

Недавно сообщалось, что поддержка британской правопопулистской партии Reform UK упала до самого низкого уровня со времени всеобщих выборов 2024 года.

Также недавние опросы показали, что доля британцев, негативно относящихся к лидеру Reform UK Найджелу Фараджу составляет 69%, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в рамках мониторинга YouGov за десятилетие его проведения.